Минкульт РФ пригрозил организаторам фестиваля документального кино последствиями за фильм о генпрокуроре Чайке

Об этом сообщил президент «Артдокфеста», режиссер Виталий Манский, передает "Новая газета".

По его словам, в день открытия фестиваля он получил письмо-предупреждение от министерства культуры, в котором организаторов предупреждают об ответственности.

Режиссер также добавил, что в программе фестиваля действительно есть фильмы российского производства, у которых нет прокатного удостоверения, но "оно им и не нужно, так как права на эти фильмы проданы латвийской компании, а значит, по закону считаются латвийскими".

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Известно, что организаторы фестиваля планировали включить во внеконкурсную программу фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о бизнесе сыновей генерального прокурора Юрия Чайки.

Виталий Манский объяснил такое решение огромным интересом общества. "И мы не считаем, что вправе быть в стороне от интересов общества", — добавил он.

Кроме того, режиссер объяснил, что фильм ФБК включен в программу "Артдоксеть", в которую входят картины, уже выложенные авторами в интернет. Эти фильмы не показываются на самом фестивале, а только выкладываются на его сайт и демонстрируются в сети.

Сам Манский считает, что фильм ФБК, скорее всего, станет победителем, поскольку уже сейчас очевидно, что за него проголосовало большинство. В этом случаи авторы картины будут награждены на фестивале.

Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что считает лживыми и беспочвенными обвинения, изложенные в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), касающейся якобы незаконной деятельности членов его семьи.

Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.

В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.