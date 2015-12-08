Минкульт РФ пригрозил организаторам фестиваля документального кино последствиями за фильм о генпрокуроре Чайке
Российское министерство культуры предупредило организаторов международного фестиваля документального кино «Артдокфест» об ответственности за показ фильмов без прокатного удостоверения.
Об этом сообщил президент «Артдокфеста», режиссер Виталий Манский, передает "Новая газета".
По его словам, в день открытия фестиваля он получил письмо-предупреждение от министерства культуры, в котором организаторов предупреждают об ответственности.
Режиссер также добавил, что в программе фестиваля действительно есть фильмы российского производства, у которых нет прокатного удостоверения, но "оно им и не нужно, так как права на эти фильмы проданы латвийской компании, а значит, по закону считаются латвийскими".
Читайте такжеФонд Навального подал иск к генпрокурору Чайке, назвавшему антикоррупционное расследование "заказухой"
Известно, что организаторы фестиваля планировали включить во внеконкурсную программу фильм-расследование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) о бизнесе сыновей генерального прокурора Юрия Чайки.
Виталий Манский объяснил такое решение огромным интересом общества. "И мы не считаем, что вправе быть в стороне от интересов общества", — добавил он.
Кроме того, режиссер объяснил, что фильм ФБК включен в программу "Артдоксеть", в которую входят картины, уже выложенные авторами в интернет. Эти фильмы не показываются на самом фестивале, а только выкладываются на его сайт и демонстрируются в сети.
Сам Манский считает, что фильм ФБК, скорее всего, станет победителем, поскольку уже сейчас очевидно, что за него проголосовало большинство. В этом случаи авторы картины будут награждены на фестивале.
Ранее генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что считает лживыми и беспочвенными обвинения, изложенные в публикации Фонда борьбы с коррупцией (ФБК), касающейся якобы незаконной деятельности членов его семьи.
Как сообщал УНИАН, Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального провел расследование о бизнесе семьи генерального прокурора России Юрия Чайки.
В частности, в отчете речь идет о сыне генерального прокурора РФ Юрия Чайки Артеме, который вместе с бывшей женой замгенпрокурора Ольгой Лопатиной инвестирует десятки миллионов евро в греческий бизнес и недвижимость.