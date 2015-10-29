Минюст РФ исключил "Солдатских матерей" из списка "иностранных агентов"

Правозащитная организация "Солдатские матери Санкт-Петербурга" исключена из списка иностранных агентов.

По данным минюста, решение было принято ещё 23 октября с формулировкой "прекращение выполнения функций иностранного агента", передает Русская служба Би-би-си.

"Солдатские матери" были включены в список иноагентов в августе 2014 года. В правозащитной организации неоднократно заявляли, что они не получают финансирования из-за рубежа, а, следовательно, внесение в реестр минюста лишено правовых оснований.

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Тем временем минюст довел число организаций, включённых в реестр иностранных агентов, до круглого.

Список пополнили Красноярское региональное экологическое общественное движение "Друзья сибирских лесов" и Омская городская общественная организация "Фотоклуб "Со-бытие".

"Всего по состоянию на 28.10.2015 в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента, было включено 100 организаций", - говорится на сайте минюста.