"Мемориал" признал директора Библиотеки украинской литературы в Москве политзаключенной

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе «Мемориала».

«Возбуждение уголовного дела в отношении Натальи Шариной произошло на фоне антиукраинской кампании, продолжающейся с весны 2014 года в государственных средствах информации и в высказываниях официальных лиц, занимающих высшие руководящие должности в Российской Федерации. Одна из частей этой кампании - возбуждение уголовных дел против граждан, публично выражающих позицию по происходящему в Украине, отличную от официальной, или каким-либо образом связанных с Украиной. С нашей точки зрения, именно в свете антиукраинской кампании и следует рассматривать дело Натальи Шариной», - говорится в сообщении.

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При этом отмечается, что уголовное преследование директора библиотеки за то, что в библиотечных фондах есть издания, признанные экстремистскими, - новая, ранее не практиковавшаяся репрессивная практика. Между тем, ст. 282 УК РФ предполагает наказание за умышленные действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц, что в случае Шариной трудно представить даже теоретически.

«Шарина заявляет о своей невиновности, о том, что она строго следовала законодательству Российской Федерации во время работы на посту директора Библиотеки украинской литературы. Кроме того, она и другие сотрудники библиотеки утверждают, что изъятые в библиотеке признанные экстремистскими книги не имели библиотечной печати, не были пронумерованы и, вероятно, были подброшены для получения повода к возбуждению уголовного дела», - отметили в «Мемориале».

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Авторы заявления подчеркивают, что по версии следствия, в 2011-2015 годах Шарина распространяла среди посетителей библиотеки книги Дмитрия Корчинского (в 2000-х годах неоднократно выступал на мероприятиях прокремлевского молодежного лагеря «Селигер»), признанные экстремистскими и запрещенные к распространению.

При этом в федеральный список экстремистских материалов включена только одна книга Корчинского - «Война в толпе» (п. 2089: Корчинський Дмитро. Вiйна у натовпi. Київ: «Амадей», 1999 р.), и решение вынесено Мещанским районным судом Москвы 14 марта 2013 года.

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Как сообщал УНИАН, на основании подброшенной книги 30 октября была отправлена под домашний арест сроком на 2 месяца директор Библиотеки украинской литературы в Москве Шарина.

Перед этим Шарина сообщила, что обыск, кроме библиотеки, прошел у нее дома. Было изъято несколько книг. Среди них - издание о Голодоморе 1932-33 годов в Украине, книга Оксаны Забужко, состоящая из европейских, украинских и американских исследований, несколько экземпляров газет от 2011 года, грамоты с благодарностью от президентов Украины Виктора Ющенко и Виктора Януковича, а также премьер-министра Николая Азарова. Также были изъяты оргтехника и электронные носители. По словам Шариной, в читальном зале и на абонементе библиотеки в результате обыска не было обнаружено запрещенной литературы, однако изымались книги о Степане Бандере и ОУН-УПА из спецхранилища, причем ни одна из этих книг не значится в списке экстремистских материалов. По словам Шариной, изъят также детский журнал «Барвинок», поскольку там «увидели флаг «Правого сектора».