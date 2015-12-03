Путин: Турция не откупится одними помидорами за сбитый Су-24

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом он сказал в ходе оглашения послания Федеральному собранию РФ.

«В основе наших действий прежде всего будет ответственность перед своей страной, перед своим народом. Мы не собираемся и не будем бряцать оружием. Но если кто-то думает, что, совершив подлое военное преступление, убийство наших людей, они отделаются помидорами или какими-то ограничениями в строительной и других отраслях, то они глубоко заблуждаются. Мы ещё не раз напомним о том, что они сделали. И они ещё не раз пожалеют о содеянном. Мы знаем при этом, что надо делать», - заявил Путин.

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По его словам, от РФ «не дождутся нервной, истерической, опасной для нас самих и для всего мира реакции».

Как сообщал УНИАН, отношения между Турцией и РФ ухудшились после того, как 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.