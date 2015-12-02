Лавров пообещал не уклоняться от встречи с главой турецкого МИД

Глава МИД РФ Сергей Лавров не будет уклоняться от встречи с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу на полях Совета министров в Белграде. Об этом сообщают "РИА Новости".

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Лавров заявляет, что на следующий день после инцидента с Су-24 провел переговоры с Мевлютом и "не услышал от него ничего нового" в сравнении с уже озвученной публично позицией Анкары.

"Сейчас турецкая сторона настоятельно просит организовать очную встречу с министром иностранных дел Турции на полях Совета министров иностранных дел в Белграде. Мы не будем уклоняться от этого контакта, послушаем, что нам скажет господин Чавушоглу. Может быть, что-то и появится новое по сравнению с тем, что было произнесено публично", - сказал он по итогам переговоров со своим кипрским коллегой Иоаннисом Касулидисом.

Как сообщал УНИАН, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.

28 ноября президент России Владимир Путин ввел против Турции санкции, в частности, о запрете ввоза отдельных видов товаров, выполнения услуг, а также приостановил действие безвизового режима.