В США заявили о намерениях Турции закрыть границу с Сирией
США и Турция согласны с необходимостью полностью закрыть границу Сирии с Турцией для предотвращения нелегальной транспортировки нефти и передвижений боевиков.
Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, передает РИА Новости.
"Турция заинтересована в том, чтобы прекратить передвижение нелегально транспортируемой нефти или закрыть пути передвижения иностранных бойцов в обоих направлениях", - отметил он.
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Кроме того, он подчеркнул, что президент Турции Эрдоган готов сделать это. "Мы будем работать с ними, чтобы понять, как объединить усилия воздушного (контингента), коалиционных и турецких сил и присутствующие на месте силы оппозиции, чтобы обезопасить эту территорию. Я уверен, что это произойдет", - сказал госсекретарь США.
Керри подчеркнул, что остается закрыть 98-километровый участок границы.
"Мы будем вместе работать над этим, собираемся провести необходимые консультации между нашими военными, чтобы это сделать", - заявил он.
Напомним, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.
Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.
В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.