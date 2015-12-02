В США заявили о намерениях Турции закрыть границу с Сирией

Об этом заявил госсекретарь США Джон Керри, передает РИА Новости.

"Турция заинтересована в том, чтобы прекратить передвижение нелегально транспортируемой нефти или закрыть пути передвижения иностранных бойцов в обоих направлениях", - отметил он.

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Кроме того, он подчеркнул, что президент Турции Эрдоган готов сделать это. "Мы будем работать с ними, чтобы понять, как объединить усилия воздушного (контингента), коалиционных и турецких сил и присутствующие на месте силы оппозиции, чтобы обезопасить эту территорию. Я уверен, что это произойдет", - сказал госсекретарь США.

Керри подчеркнул, что остается закрыть 98-километровый участок границы.

"Мы будем вместе работать над этим, собираемся провести необходимые консультации между нашими военными, чтобы это сделать", - заявил он.

Напомним, 24 ноября турецкие военные сбили российский самолет, нарушивший воздушное пространство страны.

Согласно заявлению турецких военных, перед тем как российский самолет Су-24 был сбит, его 10 раз предупреждали о нарушении воздушного пространства.

В России отрицают, что самолет пересек турецкую границу, и утверждают, что он летел над территорией Сирии.