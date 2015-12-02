США рассматривают возможность введения новых экономических санкций против РФ
США по-прежнему рассматривают возможность введения экономических санкций в отношении РФ из-за нарушений договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД), но пока не приняли решения.
Об этом сообщила заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Гетемюллер, передают РИА Новости.
"Мы продолжаем рассматривать экономические меры в связи с договором РСМД, но на данный момент мы не приняли решения", — заявила Гетемюллер на слушаниях в палате представителей.
Она напомнила, что ранее США вместе с ЕС ввели экономические санкции против РФ из-за ситуации в Украине, которые, по ее словам, "невероятно эффективны".
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Ранее официальные лица неоднократно заявляли о возможности введения экономических и военных мер в отношении РФ в связи с имеющими место нарушениями договора РСМД. Однако никаких решений так и не было принято, что вызывает недовольство многих членов конгресса, в особенности республиканцев, которые критикуют администрацию действующего президента-демократа Барака Обамы.
При этом США последовательно выступают за сохранение договора, что, как уверены в Вашингтоне, отвечает безопасности страны и мира в целом. В Москве в свою очередь заявляют, что исполняют договор и выдвигают встречные претензии, что США под прикрытием документа на самом деле разворачивают запрещенные вооружения.
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Ранее УНИАН сообщал, что США примут ответные меры, если Россия не прекратит нарушать Договор о ракетах средней и меньшей дальности. Представитель Госдепартамента отметил, что США не собираются оставлять этот вопрос и "продолжат оказывать давление на Россию, чтобы она работала с нами конструктивно и отвечала на наши опасения".
Договор РСМД был подписан США и СССР в 1987 году и вступил в силу в следующем году. Стороны обязались полностью уничтожить свои ракеты средней (радиусом действия от 1 до 5,5 тысячи километров) и меньшей (500 — 1 тысяча километров) дальности.