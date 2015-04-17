США пригрозили России ответными мерами за нарушение "ракетного" договора

Об этом заявил помощник госсекретаря Фрэнк Роуз, передают РИА Новости.

"Мы ясно дали понять России и нашим союзникам, что наше терпение не безгранично. Мы предпримем шаги, чтобы защитить себя и наших союзников, если Россия не прекратит нарушать (договор) и оставит наши опасения без ответа", — заявил Роуз.

Представитель Госдепартамента отметил, что США не собираются оставлять этот вопрос и "продолжат оказывать давление на Россию, чтобы она работала с нами конструктивно и отвечала на наши опасения".

Читайте такжеСанкции против России существенно влияют на ее экономику - Госдеп

"Наша цель — не демонизировать Россию. Наша цель — сохранить договор, который, как мы верим, приносит стратегическую стабильность на значительной части земного шара, как это происходит с момента его подписания в декабре 1987 года", — добавил он.

Роуз напомнил, что еще в июле 2014 года США высказали свои претензии о нарушении Россией Договора РСМД в связи с "разработкой и испытаниями крылатых ракет наземного базирования дальностью от 500 до 5 500 километров". "Мы знаем, что Россия нарушает (договор), и русские это тоже знают", — сказал помощник госсекретаря.

Договор РСМД был подписан США и СССР в 1987 году и вступил в силу в следующем году. Стороны обязались полностью уничтожить свои ракеты средней (радиусом действия от 1 до 5,5 тысячи километров) и меньшей (500 — 1 тысяча километров) дальности.