Лидеры пяти западных стран договорились продолжить санкции против России - СМИ

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на европейский дипломатический источник.

В частности, на встрече присутствовали президент США Барак Обама, канцлер Германии Ангела Меркель, премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, премьер-министр Италии Маттео Ренци и глава МИД Франции Лоран Фабиус, который представлял страну вместо президента Франсуа Олланда.

Участники встречи согласились, что необходимо выполнить все пункты Минских договоренностей прежде, чем они примут решение об ослаблении санкций.

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Отмечается, что решение было принято несмотря на нарастающие призывы сотрудничать с Россией в борьбе против "Исламского государства".

Напомним, ЕС ввел экономические санкции в отношении России летом 2014 года в ответ на аннексию Москвой Крымского полуострова и поддержку Россией сепаратистов на востоке Украины. Санкции, которые были восстановлены еще на полгода этим летом, включают в себя ограничения в сфере обороны и энергетики, а также препятствуют работе российских банков на европейских рынках.

Лидеры ЕС обсудят санкции на саммите в середине декабря, любое решение должно быть поддержано представителями 28 государств.

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Как сообщал УНИАН, в Брюсселе сложилось общее мнение, что экономическое давление на Россию нужно продолжать до реализации Минских соглашений. Как писало издание WSJ, высокопоставленный чиновник ЕС заявил, что нет никаких признаков отсутствия консенсуса относительно возможности расширения санкций против Москвы. При этом Германия, Франция и Великобритания не намерены отказываться от поддержки Украины ради российской помощи в Сирии. Аналогичную позицию по вопросу санкций занимают и США.