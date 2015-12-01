Турецкая субмарина и корабль ВМФ России встретились в Дарданеллах (фото, видео)

Турецкие СМИ опубликовали видео встречи транспорта ВМФ России "Яуза" с турецкой субмариной в проливе Дарданеллы.

Видео, в частности, опубликовано на сайте турецкого издания Haberler, передает Европейская правда.

На видео, сделанном 30 ноября в районе города Ченаккале, видно как 133-метровое российское судно проходит пролив, а навстречу ему движется турецкая субмарина.

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Во время прохождения российский транспорт сопровождали также корабли турецкой береговой охраны.

Как ранее сообщалось, с утра 29 ноября у судов под российским флагом возникли задержки с прохождением пролива Босфор, который соединяет Черное море с Мраморным.