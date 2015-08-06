В США приняли на вооружение новейшую "самую смертоносную" субмарину

Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на CNN.

Ее водоизмещение составляет 7800 тонн, а предельная глубина погружения почти доходит до 500 метров.

Субмарина оснащена 12 пусковыми установками для крылатых ракет "Томагавк", а также четырьмя отсеками для тяжелых торпед MK 48. Кроме этого, подлодка может запускать беспилотные аппараты, стоимость данной боевой единицы составляет 2 млрд дол, сообщает CNN.

"Это самое технологичное и самое смертоносное оружие в нашем арсенале", - сказал адмирал США Джонатан Гринерт.

Читайте такжеThe Guardian: США и Россия на пороге новой "ядерной гонки"

Сообщается, что новейшие технологии позволяют управлять "Джоном Уорнером" двум членам экипажа вместо четырех. В командные центры будет поступать видеоинформация, что позволит управлять субмариной "как джойстиком в компьютерной игре".

Ранее УНИАН сообщал, что до конца года число подлодок в составе Черноморского флота ВМФ России вырастет втрое: к единственной на сегодняшней день субмарине Б-871 «Алроса» прибавятся две лодки новой постройки.