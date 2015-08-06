В США приняли на вооружение новейшую "самую смертоносную" субмарину
ВМС Соединенных Штатов приняли на вооружение новейшую "самую смертоносную" подводную лодку класса "Вирджиния" под названием "Джон Уорнер".
Об этом сообщает ZN.ua со ссылкой на CNN.
Ее водоизмещение составляет 7800 тонн, а предельная глубина погружения почти доходит до 500 метров.
Субмарина оснащена 12 пусковыми установками для крылатых ракет "Томагавк", а также четырьмя отсеками для тяжелых торпед MK 48. Кроме этого, подлодка может запускать беспилотные аппараты, стоимость данной боевой единицы составляет 2 млрд дол, сообщает CNN.
"Это самое технологичное и самое смертоносное оружие в нашем арсенале", - сказал адмирал США Джонатан Гринерт.
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Сообщается, что новейшие технологии позволяют управлять "Джоном Уорнером" двум членам экипажа вместо четырех. В командные центры будет поступать видеоинформация, что позволит управлять субмариной "как джойстиком в компьютерной игре".
Ранее УНИАН сообщал, что до конца года число подлодок в составе Черноморского флота ВМФ России вырастет втрое: к единственной на сегодняшней день субмарине Б-871 «Алроса» прибавятся две лодки новой постройки.