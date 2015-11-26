СМИ сообщили о развертывании Россией комплексов С-400 в Сирии

Зенитно-ракетный комплекс С-400, как сообщает РИА Новости, при поддержке вооружения ракетного крейсера "Москва" должен обеспечивать безопасность полетов российской авиагруппы в Сирии и уничтожать любые цели, представляющие опасность для нее.

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Как сообщал УНИАН, в среду, 25 ноября, министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что Россия перебросит на авиабазу Хмеймим в Сирии ЗРК С-400.

Сверхсовременные ракетные системы С-400 (по классификации НАТО SA-21 "Growler") имеют максимальную дальность поражения 400 км и способны сбивать самолет на высоте до 27 км – что более чем вдвое превышает крейсерскую высоту пассажирского авиалайнера.

Дальность поражения зенитно-ракетной системы покрывает площадь, которая охватывает большую часть Сирии, Южную Турцию, Кипр, восточное Средиземноморье, а также часть Израиля.