В Кремле поправили слова запутавшегося Путина о переброске ЗРК в Сирию: отправят системы С-400

Ситуацию с переброской ЗРК в Сирию прояснил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, сообщает РБК.

"Дам пояснение: президент, выступая, сообщил об отправлении систем С-300. Минобороны предложило повысить классность этой системы до С-400, главнокомандующий согласился с этим предложением, таким образом, будут направляться С-400", — сказал Песков.

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Как сообщал УНИАН, Путин заявил, что "в Сирию на нашу военно-воздушную базу будет переброшен комплекс противовоздушной обороны С-300. Надеюсь, что этого так же, как и других мер - это не единственная мера, которую мы предпримем — будет достаточно для обеспечения полетов".

До этого глава минобороны РФ Сергей Шойгу говорил о переброске ЗРК С-400.