Россия перебросит в Сирию сверхсовременные ракетные комплексы С-400

Об этом заявил в среду глава военного ведомства РФ генерал армии Сергей Шойгу, сообщает РИА Новости.

"На авиабазу Хмеймим в Сирии перебросят С-400", - сказал он на заседании коллегии Минобороны.

Сверхсовременные ракетные системы С-400 (по классификации НАТО SA-21 "Growler") имеют максимальную дальность поражения 400 км и способны сбивать самолет на высоте до 27 км – что более чем вдвое превышает крейсерскую высоту пассажирского авиалайнера.

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Дальность поражения зенитно-ракетной системы покрывает площадь, которая охватывает большую часть Сирии, Южную Турцию, Кипр, восточное Средиземноморье, а также часть Израиля.

Как сообщал УНИАН, по данным Daily Mail новейшие зенитные ракетные системы ПВО С-400 уже развернуты на авиабазе Хмеймим на сирийском побережье в провинции Латакия.

Однако в Минобороны РФ утверждали, что российских зенитных ракетных комплексов С-400 "Триумф" в Сирии нет, это "просто дезинформация".