В центре Афин неподалеку от дворца греческого парламента взорвалась бомба - Reuters

В результате были выбиты окна, жертв и пострадавших нет, пишет Лента.ру со ссылкой на Reuters.

По словам очевидцев, на улицах в одной из самых оживленных частей города разбросаны осколки битого стекла. Взрыв произошел неподалеку от площади Синтагма, расположенной перед дворцом греческого парламента. Отмечается, что поблизости находится большое количество кафе, банков и магазинов.

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Полиция приехала на место происшествия после анонимного звонка в одну из местных газет. По данным правоохранительных органов, устройство было приведено в действие представителями греческих партизанских групп. Район происшествия оцеплен.

Отмечается, что это первое подобного рода нападение после прихода к власти премьер-министра Алексиса Ципраса.

Как известно, лидер Коалиции левых радикальных сил (СИРИЗА) Ципрас 21 сентября принял присягу в качестве премьер-министра Греции. По итогам досрочных выборов в парламент СИРИЗА одержала победу и в коалиции с партией «Независимые греки» сформировала правительство. Внеочередным выборам предшествовала отставка Ципраса, о которой он объявил 20 августа.