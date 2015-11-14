Посол во Франции: Украинцев среди жертв терактов в Париже нет

Об этом заявил чрезвычайный и полномочный посол Украины во Франции Олег Шамшур, передает "Украинская правда".

По его словам, дипломаты уже ночью (в ночь на 14 ноября после терактов) установили контакт с местными властями и полицией.

"По состоянию на сейчас уже почти полный список жертв терактов, среди них нет украинцев. Мы пока не имеем данных о наличии украинцев среди пострадавших в результате трагедии", - отметил он.

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Шамшур также отметил: "Мы делаем все возможное, чтобы оказать помощь нашим гражданам в случае необходимости, для этого, в частности, открыта "горячая" линия".

При этом посол не смог уточнить примерное количество украинцев, которые могут находиться в пределах Парижа.

Ранее сегодня стало известно, что количество погибших вследствие терактов в Париже возросло до 129, раненых - до 352. При этом отмечается, что 99 раненых - в критическом состоянии, поэтому не исключено, что количество погибших будет расти.