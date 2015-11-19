Нидерланды намерены присоединиться к воздушной кампании против ИГИЛ в Сирии

Об этом заявил премьер-министр Марк Рютте, сообщает "ЕвроПравда" со ссылкой на Reuters.

"Мы серьезно рассматриваем этот вопрос, и изучаем, каким может быть наш вклад на сирийской стороне границы", - сказал Рютте.

Читайте такжеОлланд анонсировал создание антиигиловской коалиции с Россией

Когда голландцы объявили в сентябре, что они направят истребители F-16 в Ирак, министр обороны Жанин Эннис-Плаше сказала, что нет международно-правовых оснований для бомбардировки соседней Сирии.

"Теперь они есть. Юридически не существует больше препятствий", - сказала пресс-секретарь Министерства обороны.

Ранее УНИАН сообщал, что международная коалиция во главе с США осуществила поставку партии боеприпасов повстанцам из "Сирийских демократических сил". Всего повстанцы получили 50 тонн боеприпасов.