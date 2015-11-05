Госдеп заявил об обеспокоенности США всплесками военной активности на Донбассе

Об этом заявил в среду, 4 ноября, во время брифинга в Государственном департаменте США пресс-секретарь ведомства Джон Кирби.

"Мы обеспокоены нарушениями "режима тишины" в восточной Украине на протяжении последних двух недель", - сказал он, подчеркнув, что агрессия исходит от сепаратистов, которые атакуют украинские подразделения из стрелкового оружия, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и систем противовоздушного огня.

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Кирби призвал Москву прекратить насилие и выполнять Минские договоренности.

Он также отметил, что нарушения ставят под угрозу режим прекращения огня и имплементацию Минских договоренностей, которые США считают единственным верным путем для восстановления мира.

Как сообщал УНИАН, боевики вечером и ночью из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия 12 раз обстреляли позиции сил АТО.