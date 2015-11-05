Туск: невыполнение Минских соглашений следует учесть при пересмотре санкций против РФ

Такое заявление сделал председатель Европейского совета Дональд Туск, передает радио "Свобода". "Любые спекуляции о возможных компромиссах между действиями России в Сирии и в Украине должны быть отброшены. Это было бы не только аморально, но и что еще хуже – не эффективно", – сказал Дональд Туск после переговоров в Брюсселе с премьер-министром Швеции Стефаном Льофвеном.

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Председатель Европейского совета отметил, что в ходе встречи с главой правительства Швеции обсуждались и общие вопросы отношений с Россией и ситуации в Украине.

Кремль в свою очередь утверждает, что не имеет никаких обязательств по Минским соглашениям и не должен выполнять их. В мире придерживаются противоположного мнения и отмечают, что наложенные на Россию санкции из-за ее поддержки боевиков в Украине будут действовать, пока Москва не выполнит до конца все без исключения пункты Минских соглашений и не заставит поддерживаемых ею боевиков выполнить их.