Боевики из гранатометов обстреляли ряд позиций сил АТО

Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО на странице в соцсети. "Поборники так называемого русского мира вели огонь по Опытному, Авдеевке, Новгородском, и Пескам. Коварные обстрелы велись по направлению Химического и Цементного заводов, Спартака, Старого терминала Донецкого аэропорта, Широкой балки и Путиловского леса", - говорится в сообщении.

Читайте такжеЗа сутки в зоне АТО получили ранения 5 украинских военных

После этого, ночь в зоне проведения АТО прошла спокойно.

"Несмотря на провокации, в Сватово военные саперы пытаются как можно скорее ликвидировать последствия катастрофы. Вчера продолжилась работа по обследованию территории вокруг состава РАО и уничтожению боеприпасов. Только за вчерашний день обследовано 4,5 га прилегающей территории и зачищено более 1500 боеприпасов", - подытожили в пресс-центре.