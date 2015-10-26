Жертвами землетрясения в Пакистане и Афганистане стали минимум 100 человек - СМИ

Как сообщает Reuters, согласно официальным данным, по меньшей мере 24 человека погибли в Афганистане и 76 в Пакистане. При этом число погибших может вырасти в ближайшие дни из-за проблем со связью в пострадавшем регионе.

Отмечается, что погибшие есть в разных регионах обеих стран. В одном из случаев по крайней мере 12 девочек погибли в давке при попытке покинуть школу в северо-восточной афганской провинции Тахар.

Кроме того, семь человек погибли в восточной провинции Нангархар, два в северо-восточной провинции Нуристан и трое в восточной провинции Кунар.

Эпицентр землетрясения находился на глубине 213 км и в 254 километрах к северо-востоку от Кабула в афганской провинции Бадахшан.

Подземные удары разной силы ощущалось в Средней и на большей части Южной Азии, в частности, в Индии, Таджикистане и Непале.

По информации Пакистанской метеорологической службы, магнитуда землетрясения составила 8,1. Европейско-Средиземноморский сейсмологический центр и Геологическая служба США оценивают магнитуду в 7,5.

Чуть более десяти лет назад, землетрясение магнитудой 7,6 балла произошло на севере Пакистана, тогда погибли около 75 тысяч человек.

По данным Национального управления по чрезвычайным ситуациям Пакистана, в ближайшие 24 часа есть большая вероятность новых мощных толчков.