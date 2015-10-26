В Афганистане и Пакистане жертвами мощного землетрясения стали не менее 29 человек

Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источники в местных властях.

Землетрясение магнитудой 7,5 произошло в отдаленном районе на северо-востоке Афганистана, затронув его столицу Кабул, и соседнем Пакистане. Ударная волна ощущалась в Северной Индии и в столице Пакистана, где сотни людей выбежали из зданий на улицы.

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Эпицентр землетрясения находился на глубине 213 км (132 миль) и в 254 километрах от Кабула в отдаленном районе горного хребта Гиндукуш в Афганистане.

Двенадцать девочек погибли в давке при попытке выбраться из своей школы в Северо-Афганском городе Талукан, пять человек погибли в Восточной провинции Нангахар, сообщают местные власти. Десятки людей получили ранения. На северо-западе Пакистана по меньшей мере 12 человек стали жертвами землетрясения, по словам правительственных чиновников.

Отмечается, что на части захваченных землетрясением территорий повреждена мобильная связь.