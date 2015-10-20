Генсек ООН прибывает в Израиль с необъявленным визитом на фоне обострения ситуации в стране

Палестинский министр иностранных дел Рияд Малки заявил местным СМИ, что генсек ООН встретится с палестинскими и израильскими лидерами, передает радио "Свобода".

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Неназванный чиновник в ООН подтвердил, что визит будет двухдневным, но подробностей не стал разглашать.

Накануне визита Пан Ги Мун опубликовал видеообращение с призывом к обеим сторонам проявить спокойствие и подчеркнул, что военного решения ситуации нет.

Как сообщал УНИАН, госсекретарь США Джон Керри также в ближайшие дни встретится в Германии с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а затем с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Иордании.

К вспышкам насилия привели, в частности, слухи о том, что Израиль намерен захватить территорию на Храмовой горе, где расположена мечеть Аль-Акса – третья по значению святыня исламского мира. Израиль опровергает эти слухи и обвиняет палестинцев в подстрекательстве.

В результате волны насилия в Израиле и на Западном берегу погибли 8 израильтян и 40 палестинцев.