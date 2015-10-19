Керри встретится с Нетаньяху и Аббасом на фоне обострившегося конфликта между сторонами

Джон Керри заявил, что в ближайшие дни встретится в Германии с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, а затем – с палестинским лидером Махмудом Аббасом в Иордании, передает "Голос Америки". Переговоры главы американской дипломатии будут проходить на фоне кровавых стычек между израильтянами и палестинцами, которые продолжаются уже более двух недель.

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С начала октября 8 израильтян были убиты и десятки получили тяжелые ранения в результате волны одиночных нападений со стороны палестинцев, вооруженных чаще всего ножами и отвертками. В ответ более 40 вооруженных палестинцев были застрелены израильскими силами безопасности, сообщает Би-би-си.

Джон Керри подчеркнул, что Израиль имеет полное право защищать своих граждан от непредсказуемых актов насилия.

Кроме этого, госсекретарь Джон Керри также выступил с предложением на этой неделе провести переговоры по ситуации в Сирии с властями России, Саудовской Аравии, Турции и Иордании.