В Израиле произошел ряд терактов: трое погибших, несколько десятков раненых (фото, видео)

Об этом сообщает израильское издание Ynet, пишет Европейская правда.

Как отмечается, утром во вторник, 13 октября, вооруженный пистолетом преступник в Иерусалиме открыл стрельбу по пассажирам в автобусе, а его сообщник в это время наносил людям удары ножом. В результате двое пассажиров погибли.

По предварительным данным, одного злоумышленника убили, другого - задержали.

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Почти одновременно в другом районе Иерусалима террорист напал на пешеходов с ножом. Один человек погиб, трое получили ранения. Нападавшего удалось задержать.

Согласно сообщению, в городе Ранаана на север от Тель-Авива палестинец напал с ножом на израильтянина. Пострадавший доставлен в больницу. Террориста избили местные жители. Он задержан полицией и госпитализирован.

Во время другого нападения в Раанане ранены еще четыре человека.

Еще один теракт произошел в городе Кирьят-Оно на севере Израиля. Ранения получил один человек, злоумышленника задержали.

Теракты были осуществлены в рамках "Дня гнева", объявленного палестинскими группировками.