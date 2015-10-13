В Израиле произошел ряд терактов: трое погибших, несколько десятков раненых (фото, видео)
По меньшей мере трое израильтян погибли и несколько десятков получили ранения в результате пяти нападений террористов на местных жителей в Иерусалиме, Ранаане и Кирьят-Оно.
Об этом сообщает израильское издание Ynet, пишет Европейская правда.
Как отмечается, утром во вторник, 13 октября, вооруженный пистолетом преступник в Иерусалиме открыл стрельбу по пассажирам в автобусе, а его сообщник в это время наносил людям удары ножом. В результате двое пассажиров погибли.
По предварительным данным, одного злоумышленника убили, другого - задержали.
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Почти одновременно в другом районе Иерусалима террорист напал на пешеходов с ножом. Один человек погиб, трое получили ранения. Нападавшего удалось задержать.
Согласно сообщению, в городе Ранаана на север от Тель-Авива палестинец напал с ножом на израильтянина. Пострадавший доставлен в больницу. Террориста избили местные жители. Он задержан полицией и госпитализирован.
Во время другого нападения в Раанане ранены еще четыре человека.
Еще один теракт произошел в городе Кирьят-Оно на севере Израиля. Ранения получил один человек, злоумышленника задержали.
Теракты были осуществлены в рамках "Дня гнева", объявленного палестинскими группировками.