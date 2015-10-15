Израиль повышает меры безопасности в связи с новой волной террора

Их контролируют бойцы пограничной службы, сообщает "Голос Америки". Кроме них, 300 военнослужащих привлечены к охране общественного транспорта.

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"У израильского правительства есть право и обязанность защищать своих граждан", – заявил пресс-секретарь Госдепартамента Джон Кирби. Вместе с тем, он отметил, что США не хотели бы видеть чрезмерного применения силы.

Представитель внешнеполитического ведомства добавил, что США стремятся к тому, чтобы "лидеры с обеих сторон проявили ответственность и призвали к соблюдению спокойствия, чтобы вернуть ощущение нормальности, чтобы люди могли спокойно продолжать свою жизнь".

Это, по словам Джона Кирби, также необходимо сделать для того, чтобы снова начать обсуждать решения о создании "двух государств для двух народов".

Кроме этого отмечается, что госсекретарь США Джон Керри собирается на Ближний Восток на фоне нового витка насилия в Израиле и на палестинских территориях. Цель поездки – содействовать деэскалации конфликта.

​Представители администрации президента Барака Обамы подчеркивают, что нынешние тенденции – как теракты, так и продолжение строительства в еврейских поселениях на палестинских территориях – уменьшают шансы на мирное урегулирование конфликта. В Вашингтоне единственным правильным решением продолжают считать создание двух государств для двух народов.

Последний раунд мирных переговоров при посредничестве США завершился в апреле 2014 провалом.