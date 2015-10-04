Израиль ограничил палестинцам доступ в Старый город Иерусалима

Решение было принято после нескольких нападений на прохожих-израильтян в субботу и воскресенье, передает Би-би-си. В одном из инцидентов двое израильтян были убиты ножом.

Читайте такжеСтолкновения в Иерусалиме: палестинцы забаррикадировались внутри мечети и бросали в полицию петардыВечером 3 октября палестинец - по некоторым сообщениям, исламский экстремист, - напал на нескольких прохожих в Старом городе. В результате были убиты двое мужчин, ранены женщина и ребенок.

Израильская полиция сообщила, что нападавший был 19-летним подростком из Аль-Бире, близ Рамаллы, на Западном берегу реки Иордан. Радикальная группировка "Исламский джихад" обнародовала заявление, в котором говорится, что он состоял в ее рядах.

В субботу в Старом городе Иерусалима был ранен ножом подросток. В обоих случаях полиция застрелила нападавших.

В рамках новых мер доступ в Старый город в течение двух дней будет открыт лишь для проживающих там палестинцев. Кроме того, в Старый город смогут заходить граждане Израиля, школьники и хозяева расположенных там магазинов и кафе.

Сегодня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху проведет экстренное совещание с главами спецслужб.

Последние несколько недель ситуация в Иерусалиме остается напряженной из-за регулярных вспышек насилия между израильтянами и палестинцами в районе Храмовой горы.

Ранее на этой неделе палестинский лидер Махмуд Аббас, выступая на Генассамблее ООН, заявил, что Израиль, "используя грубую силу", может создать взрывоопасную ситуацию в Иерусалиме.

Со своей стороны, Биньямин Нетаньяху в своем выступлении в ООН призвал Аббаса "прекратить ложь и вернуться к мирным переговорам".