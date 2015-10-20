В результате двух ударов российской авиации на востоке сирийской Латакии погибли 42 человека

По предварительным данным, 42 человека были убиты и десятки получили ранения, передает турецкое издание Anadolu.

Отмечается, что раненых в настоящее время доставили в полевой госпиталь в регионе. Кроме того, пострадавших пытаются достать из-под обломков домов, разрушенных в результате удара российской авиации.

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Кроме того, один из свидетелей атаки самолетов РФ рассказал, что после первого удара авиации люди поспешили помочь пострадавшим под завалами, и в этот момент произошла вторая волна бомбардировок.

"Российские самолеты совершили две воздушные атаки. Уже во время первой атаки были убитые и раненые", - рассказал свидетель.

Ранее министр обороны Великобритании Майкл Фэллон заявил, что действия РФ в Сирии лишь способствуют продолжению конфликта, и за пару недель военного вмешательства России было убито несколько сотен мирных граждан.