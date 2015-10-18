На Филиппинах эвакуировано 10 тысяч человек из-за тайфуна "Коппу"

Из-за стихийного бедствия властям пришлось эвакуировать 10 тысяч человек, сообщает ТСН.ua со ссылкой на Reuters.

"Коппу" стал причиной разрушений жилых домов, принес сильные ливни, которые вызвали наводнение и повреждение путей и линий электропередач. Сообщений о пострадавших пока не поступало", - говорится в сообщении.

По данным метеорологов, тайфун задержится над Филиппинами в течение трех дней. Скорость ветра будет достигать 240 километров в час. Есть вероятность обрушения зданий, волны на побережье могут достичь высоты трех метров.

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В декабре прошлого года тайфун "Хагупит", который обрушился на Филиппинский архипелаг, унес жизни 18 человек. Тогда пострадали сотни жителей.