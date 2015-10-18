Наступление на нескольких фронтах в Сирии: российские самолеты совершили новые бомбардировки (видео)

По данным Министерства обороны РФ, российские самолеты поражать цели в регионах Хама, Латакия, Дамаске и Алеппо, передает Радио Свобода.

Сирийские войска при поддержке российской авиации осуществляют наступление на нескольких фронтах по всей стране.

Военные самолеты из России осуществляют воздушные удары в Сирии с 30 сентября.

По данным Сирийского совета по надзору за правами человека (SOHR), базирующегося в Лондоне, сирийские правительственные войска при поддержке российских воздушных ударов захватили несколько населенных пунктов в провинции Алеппо.

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По данным правозащитников, в результате боевых действий на юге провинции Алеппо погибли 17 боевиков и 8 военнослужащих и проправительственные боевики.

Правительственные войска контролируют примерно половину Алеппо, повстанцы контролируют другую.

Запад и сирийская оппозиция заявляет, что Москва использует свою военную кампанию для укрепления власти сирийского президента, а не для борьбы с экстремизмом, как заявляет Кремль.

Как сообщал УНИАН, 17 октября на Суворовской площади в Москве состоялся пикет против войны в Украине и Сирии, в котором приняло участие около ста москвичей.

По словам организаторов акции, перед акцией власти провели анализ надписей на плакатах и не допустили людей с лозунгами, где вторжение в Сирию называется вторым Афганистаном.