В Москве проходит пикет против вторжения России в Украину и Сирию

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, на Суворовской площади собралось около ста москвичей.

Собравшиеся держат в руках плакаты с надписями: "Любить Отечество - Беречь людей", "Объявите войну коррупции в России", "Груз 200 - наша национальная идея", "Путин не Гитлер, он гораздо хуже рисует".

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Также можно увидеть плакаты с антивоенными цитатами Бориса Немцова.

На месте проведения акции усилены наряды полиции. Суворовскую площадь оцепили сотрудники полиции, вход на место проведения мероприятия осуществляется только после прохода через металлодетекторы.

Участникам акции выдают значки с надписью "Нет войне", нанесённой на фоне флагов Украины и РФ.

Как заявил организатор акции Михаил Кригер, перед акцией власти провели анализ плакатов и не допустили плакаты с лозунгами, где вторжение в Сирию называется вторым Афганистаном.

"Самая главная мысль этого митинга - Сирия - это второй Афган, нам её не дают донести", - сказал Кригер.

По его словам, представитель мэрии запретил употреблять слово "Сирия".

"Наша страна вступила в новую войну. На этот раз в Сирии. Это событие – новый шаг на пути вооружённых внешнеполитических авантюр, по которому авторитарный режим В.Путина уверенно идет с начала 2014 года", - заявляют организаторы из оппозиционного движения "Солидарность".

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"Маленькая победоносная война" против Украины, унесшая тысячи жизней, всё же не удалась благодаря мужеству украинского народа и международному давлению. Теперь отвлекать внимание от социально-экономического кризиса и тешить геополитические амбиции власти и одурманенной её пропагандой части общества под благовидным предлогом борьбы с терроризмом должна война в Сирии", - отмечают оппозиционеры.

Собравшиеся заявляют, что против новой войны, потому что не хотят гибели мирных жителей и российских военнослужащих ради сохранения у власти режима Асада.

"Мы против этой войны, потому что вооружённое вмешательство фактически в противовес действиям международной коалиции увеличивает международную напряжённость, способствует дальнейшей международной изоляции России. Мы против этой войны, потому что Россия не может позволить себе тратить миллиарды на далёкую войну за счёт дальнейшего ухудшения благосостояния своих граждан, замораживания пенсионных накоплений и отказа от индексации пенсий", - добавляют организаторы.

Как сообщал УНИАН, "Солидарность" с 2014 года проводила регулярные пикеты против политики Путина (войны) по отношению к Украине.