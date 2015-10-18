Соглашение по иранской ядерной программе сегодня вступает в силу

Согласно венским договоренностям так называемый "день принятия" устанавливается спустя 90 дней после одобрения резолюции СБ ООН 2231. Таким образом с 18 октября начинается отсчет сроков действия мер, предусмотренных СВПД и соответствующей резолюцией Совбеза, пишет ТАСС.

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В Вене 19 октября состоится первое заседание Совместной комиссии "шестерки" и Ирана по выполнению документа. СВПД утвердил этот механизм в качестве постоянного.

В этот же день, по словам вице-президента и главы Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Али Акбара Салехи, представители Исламской Республики и ЕС ратифицируют соглашение.

"Европейский союз официально объявит о снятии экономических санкций против Ирана в понедельник после того, как ЕС и ИРИ ратифицируют в этот день в Вене Совместный всеобъемлющий план действий ", - сказал Салехи.

Тогда же, как ожидается, отметил он, "США отменят часть санкций, а часть их будет приостановлена".