Генсек ООН: каждый пятый житель развивающихся стран живет менее чем на $1,2 в день

Об этом заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в Международный день борьбы с бедностью, который отмечается сегодня, сообщает Центр новостей ООН.

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"За период с 1990 по 2010 год из крайней нищеты вырвалось не менее 700 млн человек. Несмотря на эти грандиозные успехи, каждый пятый житель развивающихся регионов - 1,22 млрд человек - живет менее чем на $1,25 в день, а 2,4 млрд человек обходятся $2 в день", - говорится в послании Пан Ги Муна.

Генсек ООН отметил, что с начала финансового кризиса разрыв между богатыми и обездоленными стал еще более явственным, чем ранее.

Он также считает, что вопиющая дискриминация в отношении женщин и девочек серьезно тормозит процесс развития.

Пан Ги Мун напомнил, что искоренение нищеты является одной из главных задач новой Повестки дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года. "Укоренившиеся нищета и предрассудки, а также огромный разрыв между богатыми и обездоленными могут разрушить саму структуру общества и привести к нестабильности. Там, где царит нищета, люди угнетены. Жизнь, обезображенная нищетой, жестока... и зачастую обрывается слишком рано", - сказал генсек ООН.

Международный день борьбы за ликвидацию нищеты, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН в 1993 году, ежегодно отмечается 17 октября.