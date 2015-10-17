Силы Асада отбили три поселка на юг от Аллепо и продолжают наступление при поддержке авиации РФ

Сирийские правительственные войска при поддержке российских самолетов в субботу, 17 октября, продолжили наступление на позиции сирийской оппозиции вблизи северного города Алеппо, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.

По данным Сирийской наблюдательной группы по правам человека, войска режима вместе с бойцами из Ирана и ливанской группировки "Хезболла" отбили несколько поселков на южной окраине Алеппо.

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Активист Омар аль-Халаби, который находится вблизи места событий, заявил агентству, что российские самолеты поддержали войска режима, сделав более 15 налетов на три поселка.

Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".

По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.

7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.