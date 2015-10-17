Силы Асада отбили три поселка на юг от Аллепо и продолжают наступление при поддержке авиации РФ
Сирийская армия, по данным правозащитников, отбила три поселка на юг от города Аллепо. Российские самолеты поддерживают продвижение войск режима Башара Асада.
Сирийские правительственные войска при поддержке российских самолетов в субботу, 17 октября, продолжили наступление на позиции сирийской оппозиции вблизи северного города Алеппо, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на агентство dpa.
По данным Сирийской наблюдательной группы по правам человека, войска режима вместе с бойцами из Ирана и ливанской группировки "Хезболла" отбили несколько поселков на южной окраине Алеппо.
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Активист Омар аль-Халаби, который находится вблизи места событий, заявил агентству, что российские самолеты поддержали войска режима, сделав более 15 налетов на три поселка.
Как сообщал УНИАН, с 30 сентября российские воздушно-космические силы наносят авиаудары по территории Сирии по якобы позициям "Исламского государства".
По сообщениям СМИ, авиаудары РФ в Сирии сопровождаются наземной операцией войск Асада.
7 октября во время встречи президента РФ Владимира Путина с министром обороны РФ Сергеем Шойгу говорилось, что Россия нанесла ракетные удары по Сирии, используя флот на Каспийском море.