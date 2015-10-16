В Генштабе России заявляют, что боевики ИГИЛ из-за авиаударов РФ покидают зону боевых действий в Сирии

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об заявил начальник Главного оперативного управления российского Генштаба Андрей Картаполов на брифинге для иностранных военных атташе.

«По данным разведки, включая радиоперехваты, каждую ночь через переход в районе Рейханлы границу пересекают до 100 вооружённых экстремистов из «Джебхат ан-Нусры», а через переход в районе Джарабулус - боевики ИГИЛ», - сообщил Картаполов. По его словам, есть проверенные данные о том, что боевики выходят из районов боевых действий через переходы для беженцев на сирийско-турецкой границе.

Читайте такжеГенштаб РФ: В ИГИЛ воюет множество бывших офицеров иракской армии времен Саддама Хусейна

По мнению Картаполова, дезертирство боевиков «Исламского государства» в Сирии приобретает массовый характер, большинство бандформирований деморализованы.

«Среди боевиков растет недовольство полевыми командирами, имеются факты неповиновения им», - сказал Картаполов. По данным Генштаба ВС РФ, под ударами российской авиации боевики уже начали отступление, лишившись большей части оружия и техники на линии соприкосновения с сирийскими войсками. Для контроля обстановки российские разведывательные беспилотники увеличили количество вылетов.

При это он заверил, что удары наносятся «только по объектам международно признанных террористических группировок».

«Наши самолеты не работают в южных районах Сирии, где, по нашим сведениям, находятся формирования «Сирийской свободной армии», - утверждает Картаполов.

Картаполов также сообщил, что военные ведомства России и США в ближайшее время подпишут документ по безопасности полетов над Сирией.

«Сейчас все технические вопросы уже согласованы и сегодня российские и американские юристы проводят сверку текста документа. Рассчитываем, что в самое ближайшее время этот документ будет подписан», - сказал он.