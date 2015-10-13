Отчет Совета безопасности Нидерландов по катастрофе MH17 является объективным и прозрачным – Климкин

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал на пресс-конференции в Нью-Йорке.

"Сейчас мы имеем абсолютно объективный и прозрачный отчет о том, что произошло. На самом деле, мы были в курсе с самого начала, что произошло, также и в политическом смысле. Но сейчас мы имеем объективный и прозрачный отчет, сведенный лучшими экспертами и специалистами на основании исключительно тщательного расследования. Сейчас то, что нам необходимо далее, это, конечно, отчет по уголовному расследованию, который должен продемонстрировать цепь командования, который должен разоблачить виновных преступников", - подчеркнул Климкин.

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Как сообщал УНИАН, Совет безопасности Нидерландов сегодня, 13 октября, опубликовал технический отчет о причинах катастрофы самолета «Малазийских авиалиний» МН17 в июле 2014 года на Донбассе.

Установлено, что самолет был сбит ракетой Бук.

В частности, согласно отчету, авиакатастрофа «произошла из-за детонации боеголовки типа 9N314M, которую выпустили из зенитно-ракетного комплекса "Бук" на востоке Украины».

В то же время, параллельно в Нидерландах продолжается отдельное уголовное расследование, которое призвано выявить конкретных виновников авиакатастрофы. К этому процессу привлечены следователи из Нидерландов, Малайзии, Бельгии, Австралии и Украины. Его результаты ожидаются к концу года.

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Самолет Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Погибли 298 человек, которые находились на борту. Пассажирами рейса были граждане 10 стран. Большинство погибших (196 человек) – граждане Нидерландов.