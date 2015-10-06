В Афганистане "Талибан" снова напал на Кундуз

Боевики "Талибана" сменили тактику атак на афганский город Кундуз. Об этом сообщает Reuters.

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Источники агентства отмечают, что теперь боевики, вместо прямых боестолкновений с силовиками, молниеносно атакуют КПП в городе и скрываются в жилых кварталах.

Сейчас для налетов чаще используют мотоциклы.

"Это новый метод талибов. Они хотят посеять панику среди местных жителей, чтобы те не смогли вернуться к мирной жизни", - цитирует издание действующего губернатора провинции Кундуз Хамдулла Даниши (Hamdullah Danishi).

В агентстве считают, что неспособность властей установить полный контроль над городом свидетельствует о слабости правительства во главе с президентом Ашрафом Гани.

Ранее сообщалось, что 1 октября талибов выбили из Кундуза. Боевики атаковали этот город 28 сентября 2015 года, захватили ключевые админсооружения и больницы.