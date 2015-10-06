Клинику "Врачей без границ" в Кундузе бомбили по просьбе афганских военных – генерал армии США

Авиаудар по больнице в Афганистане, жертвами которого стали 22 человека, был нанесен по просьбе афганских военных, сообщил командующий американскими и международными войсками в Афганистане генерал Джон Кэмпбелл. Его слова цитирует "Голос Асмерики".

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Представитель армии США рассказал, отвечая на вопросы журналистов в Пентагоне, что хотел бы скорректировать свое предыдущее заявление, согласно которому удар с воздуха был нанесен, чтобы защитить попавших под обстрел американских военных.

По словам Кэмпбелла, американские следователи установили, что "афганские военные передали, что попали под обстрел противника и попросили американцев поддержать их с воздуха".

"После этого они попросили нанести авиаудар с целью уничтожения талибов, в результате которого случайно пострадали несколько мирных жителей", – пояснил Кэмпбелл.

Генерал Кэмпбелл отказался сообщить более подробную информацию, заявив, что расследование инцидента продолжается, и предварительный доклад должен быть готов в ближайшие несколько дней.

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В то же время министр обороны США Эштон Картер обещал, что расследование будет всесторонним и прозрачным.

Напомним, ВВС США бомбили больницу, принадлежащую международной гуманитарной организации "Врачи без границ", где лечили тех, кто получил ранения за последние несколько дней в боях за Кундуз на севере Афганистана. Погибли 12 сотрудников больницы и 10 пациентов, в том числе трое детей.

В свою очередь "Врачи без границ" считают авиаудар военным преступлением. Услышав заявление Кэмпбелла, представители организации выступили со следующим заявлением: "Факт есть факт: эти бомбы сбрасывали американцы. США разбомбили огромную больницу, полную раненых пациентов и сотрудников организации "Врачи без границ". Этому ужасному нападению нет оправдания".