В Европе стартуют крупнейшие за последние годы военные учения НАТО

Первая фаза учений продлится до 16 октября и будет заключаться в моделировании на компьютерах конфликтных ситуаций. Второй этап с участием сухопутных, военно-воздушных судов и кораблей начнется 21 октября, пишут РИА Новости.

Сценарием учений предусмотрено задействование всех составляющих современной войны, включая противоракетную оборону, противодействие кибератакам, действия в условиях "гибридной войны" и проведение пропагандистских операций. Частью учений станут и социальные сети, в которых, как ожидается, будет отработана борьба не только с условными противниками, но и с "реальными оппонентами".

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Международные военные учения Trident Juncture-2015 — самые масштабные с 2002 года, продлятся они до 6 ноября. В них будут задействованы сухопутные, военно-воздушные силы и подразделения специального назначения из стран альянса и их союзников, в том числе Украины. Кроме того, в Атлантическом океане и Средиземном море в рамках учений будут проведены военно-морские маневры.

Trident Juncture призваны продемонстрировать возможности объединенной оперативной группы повышенной готовности НАТО. Общая координация всех учений будет осуществляться с базы альянса в Неаполе, при этом в сицилийском городе Трапани будет находиться командный центр воздушных операций, из Испании будет осуществляться координация наземных операций, а из Португалии — морских маневров.

Ранее УНИАН сообщал, что в испанской Сарагосе идет подготовка к самым масштабным учениям в современной истории НАТО - Trident Juncture-2015.