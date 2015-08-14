Главный военный прокурор обвинил Кремль в развязывании конфликта на Донбассе в виде гибридной войны

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос на брифинге в Киеве.

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По его словам, на территории Украины фактически с августа 2014 года происходит военный конфликт, развязанный на основных принципах доктрины гибридной войны, которая была санкционирована и введена в действие высшим руководством РФ.

Ранее сегодня Матиос сообщил, что за период иловайских событий в августе прошлого года потери среди ВСУ, МВД и Нацгвардии составили 366 погибших, 249 раненых, 128 взятых в плен и 158 человек, которые считаются пропавшими без вести до сих пор.