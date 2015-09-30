"Талибан" захватил стратегически важную крепость на севере Афганистана

Последним значимым опорным пунктом армии остается аэропорт. Афганским войскам помогает небольшая группа специальных сил НАТО.

Сообщается, что больница в городе еле справляется с огромным количеством гражданских и военных раненых. Дороги заминированы, а электро- и водоснабжение оборвано, передает Русская служба ВВС.

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Наступление боевиков радикального движения "Талибан" на Кундуз началось 28 сентября. В нем участвовали несколько сотен человек. К вечеру они сумели захватить более половины города, а затем установили полный контроль над ним.

США во вторник нанесли авиаудары по позициям боевиков, что задержало их наступление на аэропорт. "Талибан" отрицает, что в результате налета был убит лидер движения.

В Кундузе сходятся несколько стратегически важных дорог, а сама провинция граничит с Таджикистаном. Численность городского населения превышает 100 тысяч человек.

Захват города - первый для талибов успех такого масштаба за последние 14 лет и самый серьезный провал администрации президента Афганистана Ашрафа Гани с момента его прихода к власти год назад.

Боевики активизировали нападения по всей стране после вывода сил США и НАТО из Афганистана в конце 2014 года.

Вашингтон во вторник признал захват Кундуза значительной потерей, однако выразил уверенность в том, что афганские силы смогут отбить город.