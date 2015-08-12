Боевики "Талибана" назвали видео исламистов из ИГ с казнями заложников "варварским"
Радикальное движение "Талибан" осудило недавно опубликованное видео группировки "Исламское государство" с казнями заложников, назвав его "варварским".
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на агентство Reuters.
Боевики ИГ на видео с особенной жестокостью казнили нескольких заложников в Афганистане, где действует радикальное движение "Талибан", что талибы посчитали неприемлемым.
"Такое оскорбление и другие подобные жестокие действия, произведенные несколькими безответственными невеждами от имени ислама и мусульман, неприемлемы", — цитирует агентство заявление, размещенное на сайте "Талибана".
О реакции талибов на другие подобные видео не сообщается.
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"Талибан" и "Исламское государство" считаются конкурирующими группировками. Ранее сообщалось, что они объявили друг другу "джихад", на территории Афганистана между группировками происходили столкновения.
Ранее УНИАН сообщал, что представитель "Талибана" обратился к боевикам "Исламского государства" с призывом не вести "параллельный джихад" в Афганистане.