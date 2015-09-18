МИД Сирии допускает возможность обращения к Москве с просьбой ввести войска
Сирийская армия пока способна бороться с противником в одиночку. При этом, Дамаск может обратиться к России с просьбой ввести войска только тогда, когда в этом возникнет необходимость.
Об этом заявил министр иностранных дел Сирии Валид аль-Муаллем, передает РБК со ссылкой на Reuters.
Министр также отверг информацию о том, что российские боевые подразделения принимают участие в боях в Сирии.
«Сейчас российские войска не участвуют в сражениях вместе с сирийской армией. Если мы почувствуем необходимость в этом, мы изучим вопрос и обратимся с соответствующей просьбой», — сообщил аль-Муаллем.
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Вместе с тем он отметил, что Сирия нуждается в качественном оружии и боеприпасах к нему.
Ранее агентство со ссылкой на сирийский военный источник сообщило, что сирийская армия в течение нескольких недель использует новые образцы вооружения воздушного и наземного базирования, которые им поставляет Россия. «Оружие высокоэффективное и очень точное, оно точно поражает цели», — рассказал военный источник. При этом он не уточнил, о каких конкретно вооружениях идет речь.
Собеседник агентства уточнил, что до этого военные несколько месяцев проходили специальную подготовку.
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Как сообщал УНИАН ранее, полномочный представитель Сирии в ООН Башар Джафари призвал Россию начать наносить авиаудары по позициям террористической группировки "Исламское государство".
Ранее США предостерегли Россию от возможного усиления военного присутствия в Сирии. Госсекретарь Керри недвусмысленно заявил, что подобные действия могут привести к дальнейшей эскалации конфликта в Сирии, гибели еще большего количества невинных людей, а также к увеличению потока беженцев.