Маккейн осудил решение Обамы встретиться с Путиным

Заявление политика опубликовано в понедельник, 28 сентября, на его официальном сайте.

«Решение о проведении такой встречи является неправильным. Оно играет на руку России, подрывает политику США и легитимизирует дестабилизирующее поведение Путина», — сказал Маккейн.

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Он считает, что армия США могла бы самостоятельно справиться с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ), действующей на территориях Сирии и Ирака, сообщает Lenta.ru.

«Это не требует встречи глав государств», — отметил политик, упомянув создание Россией в кооперации с Сирией, Ираном и Ираком совместного информационного центра по борьбе с ИГ.

По мнению Маккейна, в итоге Путин «хочет расширить российскую власть на Ближнем Востоке до такой степени, какой не было в последние четыре десятилетия». Сенатор посоветовал Обаме не одобрять действия России в Сирии и в Украине. Кроме того, добавляет политик, президент США должен дать понять Путину, что Соединенные Штаты ни при каких обстоятельствах не присоединятся к РФ, если та продолжит сотрудничество с режимом сирийского лидера Башара Асада.

«Это должно быть высказано лично Путину, а также публично после встречи», — подчеркнул Маккейн.