Американские войска должны остаться в Афганистане - сенатор Маккейн

Об этом заявил в Кабуле американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, передает радио Свобода.

Он добавил, что афганские силы сражаются смело, но понесут значительные потери.

Сенатор настаивает, что любое сокращение присутствия международных сил во главе с США должно проходить в зависимости от развития боевой ситуации, а не по произвольной дате календаря.

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«Вывод войск, ориентированный на календарь, может стать трагедией и, по моему мнению, открыть перед талибами возможность успеха в Афганистане», – считает сенатор.

Американские и международные войска уже не принимают участия в боевых действиях, оставаясь инструкторами для местных сил. Количество этих войск, по предварительно согласованному плану, сократится еще в конце 2016 года.

Сейчас около 9800 американских военнослужащих остаются в Афганистане – по сравнению с пиковым значением около 100 тысяч в 2011 году.