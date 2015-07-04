Американские войска должны остаться в Афганистане - сенатор Маккейн
Американские войска, которые еще находятся в Афганистане, должны остаться в этой стране дольше, чем планировалось, чтобы остановить текущее наступление талибов.
Об этом заявил в Кабуле американский сенатор-республиканец Джон Маккейн, передает радио Свобода.
Он добавил, что афганские силы сражаются смело, но понесут значительные потери.
Сенатор настаивает, что любое сокращение присутствия международных сил во главе с США должно проходить в зависимости от развития боевой ситуации, а не по произвольной дате календаря.
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«Вывод войск, ориентированный на календарь, может стать трагедией и, по моему мнению, открыть перед талибами возможность успеха в Афганистане», – считает сенатор.
Американские и международные войска уже не принимают участия в боевых действиях, оставаясь инструкторами для местных сил. Количество этих войск, по предварительно согласованному плану, сократится еще в конце 2016 года.
Сейчас около 9800 американских военнослужащих остаются в Афганистане – по сравнению с пиковым значением около 100 тысяч в 2011 году.