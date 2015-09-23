Путин открыл крупнейшую в Европе соборную мечеть

Об этом сообщает РИА Новости.

Церемония прошла при участии президента РФ Владимира Путина, а также лидеров Турции и Палестины Реджепа Тайипа Эрдогана и Махмуда Аббаса.

Глава Совета муфтиев (СМР) России Равиль Гайнутдин назвал открытие Соборной мечети "эпохальным событием" для страны и "доброй вестью для всего исламского мира".

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Как отмечают в умме, внутреннее убранство мечети, ее дизайн, орнамент, купола, минареты — все это "соответствует отечественному духу"; более того, мусульманский храм, купол и шпили минаретов которого покрыты сусальным золотом, вполне вписывается даже в концепцию "златоглавой Москвы".