Путин открыл крупнейшую в Европе соборную мечеть
20:46, 23 сентября 2015Мир
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Президент России Владимир Путин открыл крупнейшую в Европе соборную мечеть после масштабной реконструкции.
REUTERS
Об этом сообщает РИА Новости.
Церемония прошла при участии президента РФ Владимира Путина, а также лидеров Турции и Палестины Реджепа Тайипа Эрдогана и Махмуда Аббаса.
Глава Совета муфтиев (СМР) России Равиль Гайнутдин назвал открытие Соборной мечети "эпохальным событием" для страны и "доброй вестью для всего исламского мира".
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Как отмечают в умме, внутреннее убранство мечети, ее дизайн, орнамент, купола, минареты — все это "соответствует отечественному духу"; более того, мусульманский храм, купол и шпили минаретов которого покрыты сусальным золотом, вполне вписывается даже в концепцию "златоглавой Москвы".
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