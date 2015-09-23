Die Presse: Почему Путин перемещает войска в Сирию

Об этом пишет Виланд Шнайдер в своей статье «Почему Путин перемещает войска в Сирию», опубликованной на сайте австрийской газеты Die Presse.

Кажется, что путь в Сирию сейчас лежит через Москву. Сегодня, в среду, президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана ожидают в российской столице. Эрдоган и президент России Владимир Путин должны обсудить деликатные вопросы: Потому что турецкое правительство обеспокоено тем, что Россия расширяет свое военное присутствие в Сирии, и, таким образом поддерживает врага Эрдогана, сирийского правителя, Башара аль-Асада. В понедельник премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже посещал Путина по вопросу Сирии. При этом, среди прочего, был утвержден механизм координации военных действий обеих стран – для предотвращения «недоразумений». ВВС Израиля в последнее время постоянно атакуют территорию Сирии – особенно союзника Асада – ливанских шиитских боевиков Хезболлу.

На следующий день после визита Нетаньяху, в Москву также прибыл представитель режима, который регулярно предсказывает Израилю крах: заместитель министра иностранных дел Ирана Хосейн Амир-Абдоллахийан обсудил с правительством России, каким может быть общий антитеррористический фронт в Сирии.

Военные полеты над Ираном

Россия и Иран ранее уже сотрудничали в Сирии, чтобы поддержать режим. «Террористы», с которыми там боролись, были не просто экстремистскими группировками. Меры были направлены против любой формы вооруженного противостояния правителю Асаду.

Недавно Москва и Тегеран укрепили сотрудничество. Поскольку некоторые страны Восточной Европы отказали российским транспортным самолетам в праве полета в Сирию, российская военная техника теперь будет транспортироваться через Иран и Ирак. Недавно Россия поставила новый материал для Асада и переместила элитные подразделения и собственные боевые самолеты на сирийские базы. Для активизации участия России в Сирии есть несколько причин. Среди прочего:

Военные стратегические причины. Сирийский режим является давним важным союзником России в регионе. В Сирии, Москва использует военно-морскую базу, которая позволяет российским кораблям осуществлять свои действия в Средиземном море. Поэтому свержение режима Асада повстанцами в настоящее время представляется маловероятным. Но также ясно, что режим больше не вернет себе контроль над большими частями страны. Он попытается удержать столицу Дамаск, и большую часть прибрежного района – где находится база России.

Увеличение дипломатической силы. Россия хочет не только получить больше влияния на Ближнем Востоке, но и закрепить свою роль на всей международной арене. Сирийский кризис – отличная возможность для этого. Из-за растущего числа беженцев, прибывающих в Европу, забытая война в Сирии в настоящее время в странах ЕС снова находится на вершине списка проблем, которые необходимо решить. А Путин дал понять, что без него с этим не справиться. Россия использует вакуум, который оставили США: Вашингтон воздерживается от того, чтобы слишком активно вмешиваться в сирийскую гражданскую войну. После миссии в Ираке, администрация Обамы не планирует нового масштабного военного участия в регионе.

Такая политика таит в себе опасности и для Путина: Если Москва в будущем действительно задействует сухопутные войска на стороне Асада, она может быть втянута в локальную войну, из которой ей так быстро не выпутаться.