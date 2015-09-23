Поддержка Россией режима Асада вызвала рост экстремизма - Керри
Военная поддержка сирийского президента Башара Аль-Асада со стороны России может повысить риск конфронтации с силами коалиции, которые борются против "Исламского государства".
Об этом заявил Госсекретарь США Джон Керри в интервью итальянской газете La Stampa, передает "ЕвроПравда".
"Эти действия могут спровоцировать дальнейшую эскалацию конфликта и привести к потере еще большего количества невинных жизней, увеличения потока беженцев и риска противостояния с антиисламистской коалицией, действующей в Сирии", - сказал Керри.
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По его словам, США тесно сотрудничают с коалицией и более чем 60 партнерами для победы над ИГИЛ, и пытаются положить конец конфликту путем политических изменений в Сирии, которая все больше отдаляется от президента Асада.
"Жестокость режима, который поддерживает Россия, вызвала рост экстремизма. Его поддержка противоречит цели, заявленной Москвой, относительно международных действий против ИГИЛ. Я выразил министру иностранных дел России Сергею Лаврову обеспокоенность США относительно военной поддержки Москвой режима Асада", - добавил он.
Ранее Керри заявлял, что отправка Россией боевых самолетов в Сирию, судя по всему, направлена на защиту своей авиабазы в этой стране и не является началом наступательной кампании.