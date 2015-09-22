Керри: РФ направляет самолеты в Сирию для защиты авиабазы

Такое заявление сделал госсекретарь США Джон Керри, передает Би-би-си. Ранее зарубежные СМИ со ссылкой на американских чиновников сообщили, что Россия значительно увеличила присутствие военной авиации на своей авиабазе рядом с Латакией.

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В то же время Джон Керри отметил, что США выражают обеспокоенность в связи с возможными намерениями Кремля в долгосрочной перспективе. "Да, они увеличили число самолетов, и там есть определенные типы самолетов, присутствие которых, в зависимости от того, какие у России есть намерения в длительной перспективе, может вызвать определенные вопросы", - сказал госсекретарь.

Москва отрицает, что российские вооруженные силы принимают участие в боевых действиях в Сирии, но признает, что осуществляет военные поставки режиму Башара Асада.