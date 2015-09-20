После обработки 58,12% протоколов партия Ципраса набирает 35,51%

Об этом сообщило МВД Греции, передают РИА Новости. По мнению экспертов, данные значительно не изменятся.

Одновременно с публикацией количества голосов МВД сообщает, сколько мест партии получают в 300-местном парламенте. СИРИЗА предварительно получает 145 мест в парламенте, "Новая демократия" — 75. По предварительным данным, в парламент проходят восемь партий.

На третьем месте — ультраправая "Золотая заря", которая получила 7,05% и 19 мест. Левоцентристская ПАСОК получает 6,41% голосов и 17 мест, Компартия — 5,43% голосов и 15 мест, "Потами" — 3,97% голосов и 11 мест, "Союз центристов" — 3,40% голосов и 9 мест.

"Независимые греки", которые были младшими партнерами СИРИЗА по коалиции, вновь проходят в парламент с 3,66% голосов, у партии 10 мест. Лидер партии Панос Камменос заявил, что в понедельник утром начнет обсуждать с премьер-министром Алексисом Ципрасом создание нового правительства. СИРИЗА и АНЭЛ располагают 155 местами и могут сформировать правительство без участия третьей партии.

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Образованная вышедшими из СИРИЗА депутатами партия "Народное единство" в парламент не проходит — у нее 2,85% голосов. Объединение партий "Патриотический союз", в котором участвовала созданная выходцами из бывшего СССР партия "Восток эллинизма", получила 0,11% голосов.

Ни одной из партий не отдали свои голоса 2,43% избирателей. По предварительным данным, явка составила 55,64%. Министерство внутренних дел Греции отвечает за проведение выборов, и сюда поступают данные избирательных комиссий.

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Как сообщал УНИАН, Коалиция радикальных левых сил (СИРИЗА) экс-премьера Алексиса Ципраса на досрочных парламентских выборах в Греции набирает 33-35% голосов по итогам подсчета 100% официальных экзит-поллов, распространенных ведущими местными телеканалами сразу после закрытия избирательных участков.